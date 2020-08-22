جيش الاحتلال: محاولة إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة سقط داخل الحدود

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن هناك محاولة لإطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، ولكنه سقط داخل القطاع.



وقال: "متابعة للتقارير عن إنطلاق صافرات الإنذار في منطقة سديروت، فالحديث عن إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية، سقطت داخل قطاع غزة"، على حد زعمه.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت، أن صافرات الإنذار دوت في بلدة سديروت في مناطق غلاف غزة.



وقال موقع (مفزاك درومي): "إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار، مشيراً إلى أن الصاروخ سقط داخل القطاع".



رام الله - دنيا الوطن