البطنيجي: وفاة شاب (21 عاما) شنقاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

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خاص دنيا الوطن

أفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بوصول مستشفى الأندونيسي، في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مساء اليوم السبت، جثة هامدة للمواطن (أ، أ)، (21 عاما).



وأشار البطنيجي في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه بعد التحقيقات الأولى للشرطة الفلسطينية، فقد تبين أن سبب وفاة المواطن هو الشنق داخل منزله في بيت لاهيا.