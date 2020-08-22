النيابة بغزة تفتح تحقيقاً بأغنية "يا بنت يللي أمك مزة"

أعلنت النيابة العامة في غزة، اليوم السبت، بدء تحقيقاتها في واقعة بث فيديو لأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها "تتضمن كلماتٍ هابطة، وحثاً على الفجور، وإخلالاً بالحياء العام والأخلاق والنظام العام".



وأوضحت النيابة، في بيان صحفي، أنها كلفت إدارة المباحث العامة باستدعاء كافة القائمين على إنتاج الفيديو والمشاركين فيه، وتدوين أقوالهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق وفق الأصول.



وأكدت النيابة العامة أنها باشرت في هذه الإجراءات انطلاقاً من صلاحياتها القانونية ومسؤولياتها عن الدعوى الجزائية بهدف الحفاظ على النظام والآداب العامة، واحترام أحكام القانون وعدم تجاوزها.





الجدير ذكره أن مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأغنية تحمل اسم "يا بنت يلي أمك مزة"، أثار جدلاً واسعاً في غزة، حيث أنه على شاكلة أغاني المهرجانات المصرية.

رام الله - دنيا الوطن