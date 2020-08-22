الصحة: وفاة مواطنيْن برام الله بعد إصابتهما بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن وفاة مواطنين اثنين، بعد إصابتهما بفيروس (كورونا)، في مستشفى هوغو تشافيز ببلدة بترمسعيا بمحافظة رام الله.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إعلى أن حالة الوفاة الأولى هي لسيدة تبلغ من العمر (47 عاما)، والثانية لمواطن ( 68 عاما).