إغلاق مبنى مكتب النائب العام الفلسطيني يومي الأحد والاثنين بعد ظهور إصابات بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر المستشار أكرم الخطيب، النائب العام الفلسطيني، اليوم السبت، قراراً بإغلاق مبنى مكتب النائب العام بالكامل، بما يشمل النيابات المتخصصة داخل المبنى، يومي الأحد والاثنين، بعد ظهور عدد من الاصابات بفيروس (كورونا)، بين الموظفين الإداريين.



وأكدت النيابة العامة في تصريح لها، نشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه سيتم تعقيم المبنى واستكمال إجراءات الفحص الطبي لعدد من المخالطين وفقا للبروتوكولات المعتمدة لدى وزارة الصحة.