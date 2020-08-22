بدران: حماس تسعى لإيجاد حالة وطنية متفق عليها لمواجهة (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

قال حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة "حماس"، عضو مكتبها السياسي: "إن قيادة الحركة أجرت اتصالات ولقاءات مع مسؤولين في دول عدة للتأكيد على موقفنا كفلسطينيين بعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية".



وأضاف بدران، خلال كلمته في المؤتمر السنوي التاسع الذي ينظّمه مركز (مسارات): "إن حماس تسعى لإيجاد حالة وطنية متفق عليها لمواجهة صفقة القرن، ومن المهم جدًا أن يكون الصوت الفلسطيني موحّد في رفض الصفقة"، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وشدد بدران على أن زيارة المسجد الأقصى هي حلم لكل المسلمين، لكن لا يمكن الترحيب بأي شخص يزور الأقصى تحت مسمى التطبيع.



وأشار عضو المكتب السياسي الى أن الإمارات تريد ترويج أنّها تحافظ على القضية الفلسطينية وهذا لا يمكن أن ينطلي على الأمة.



كما نوه الى أن حماس حركة قوية ومؤثرة وهناك دول تتواصل معها لكنها ليست جزءًا من المحاور والخلافات في الإقليم، وتنادي دومًا للوحدة، كما أنها تطلب من الجميع دعم قضيتنا بعيدًا عن أي صراعات تهدف إلى حرف البوصلة عن فلسطين.



وافتتح المركز الفلسطيني لأبحاث السّياسات والدّراسات الإستراتيجية (مسارات) اليوم السبت مؤتمره السنوي التاسع "فلسطين ما بعد رؤية ترامب نتنياهو ... ما العمل؟"، وجاهيًا وعبر برنامج زووم، وتستمر أعماله حتى نهاية آب/ أغسطس.