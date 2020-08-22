(واللا): الجميع ينتظر تحولاً هذه الليلة بقضية توقف إدخال الوقود لقطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي: "بعد توقف إدخال الوقود، وتقليص ساعات الكهرباء في قطاع غزة، فإن الجميع ينتظر حدوث تحول في القضية، هذه الليلة".



وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد اتخذت اجراءات من شأنها تشدد الحصار على قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق الصواريخ والبالونات، تجاه مستوطنات غلاف غزة.



ومن هذه الاجراءات، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع ادخال مواد البناء للقطاع، وإغلاق البحر امام الصيادين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، بالاضافة الى منع ادخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء.