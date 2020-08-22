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المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية: لست نادماً على إقالتي بسبب تصريحاتي حول التطبيع

المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية: لست نادماً على إقالتي بسبب تصريحاتي حول التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، أنه غير نادم بعد إقالته من منصبه بسبب حديثه عن التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح بدوي في لقاء مع قناة تلفزيونية إسرائيلية، أنه شعر بالحرج بعد استفسار وسائل الإعلام عن علاقات السودان مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه رأى ضرورة أن يكون النقاش حول الموضوع في الفضاء العام، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار بدوي إلى أن حكومة السودان في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري ساهمت في إجلاء اليهود الفلاشا وترحيلهم إلى إسرائيل، وقال: "وهو ما يؤكد أسبقية السودان على الإمارات بشأن التطبيع العملي مع إسرائيل".

وأضاف: "يجب أن نكون شجعان بنفس شجاعة الرئيس البرهان الذي قابل السيد نتنياهو، وبنفس شجاعة المسؤولين في الإمارات".

وأكد في ختام حديثه للقناة الإسرائيلية دعمه للسلام مع إسرائيل بقوة "لأنه يخدم السودان"، وأضاف أنه يتطلع لزيارة إسرائيل.

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