السعودية: عودة جميع الموظفين لأعمالهم بنهاية أغسطس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم السبت، تعميما ينص على عودة جميع موظفي القطاع العام إلى أعمالهم بدءا من الأحد الموافق 30 آب/ أغسطس الجاري.



وطالبت الوزارة الموظفين العائدين الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا) الجديد في مقرات العمل، بحسب ما ذكرت الوزارة على موقعها على الإنترنت، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ووفقا للتعميم الوزاري، يجب ألا تزيد نسبة العاملين عن بُعد في المؤسسات الحكومية على 25%، وأن تتيح لهم الجهات الحكومية أداء مهامهم"، وشدد على استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام "الحضور المرن.



وأشار التعميم إلى ضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس (كورونا)، أي أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، في العمل عن بعد.



وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس (كورونا) الجديد المسبب لوباء كوفيد-19، بحسب ما ذكرت (رويترز).



يشار إلى أن السعودية سجلت 306,370 حالة إصابة بفيروس (كورونا) في المجمل، من بينها 3,619 حالة وفاة.