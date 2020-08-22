الخارجية الإسرائيلية: لدينا سفارة إفتراضية في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسن كعبية، المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، أن اتفاقية التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات، هدفها فقط السلام، مشيراً إلى فتح سفارة افتراضية لبلاده في العراق الذي يعاني من التدخلات الخارجية.



وأوضح كعبية، في تصريحات مع شبكة (روداو) الكردية، أن اتفاق السلام بين الإمارات واسرائيل هي نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن أمله بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.



وأكد المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، أن بلاده فتحت سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي، لافتا إلى أن العراق يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية.



يشار إلى أنه تم توقيع اتفاق سلام وصف بالتاريخي، بين دولة الامارات العربية المتحدة، واسرائيل، الأيام الماضية، وذلك برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.



وقد لاقت الخطوة الاماراتية، استجانا عربياً وفلسطينياً، حيث اعتبرت القيادة الفلسطينية والفصائل، بأن الاتفاق طعنة في ظهر القضية الفلسطينية والفلسطينيين، وخرقا لاتفاقيات القمم العربية والاسلامية.