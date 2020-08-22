دولي

اقتراح إسرائيلي باستبدال رئيس الحكومة دون حل (كنيست)

اقتراح إسرائيلي باستبدال رئيس الحكومة دون حل (كنيست)
رام الله - دنيا الوطن
دعت النائبة تمار زاندبرغ من ميرتس حزب (أزرق أبيض) إلى دعم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، الذي ستقدمه المعارضة الى (كنيست)، بعد غدٍ الإثنين، بهدف تنحية رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ومنع إجراء جولة رابعة من الانتخابات. 

وجاء في بيان أصدرته زاندبرغ أنه توجد فرصة لتشكيل حكومة أخرى اثناء دورة الكنيست الحالية، من خلال تقديم الاقتراح المسمى حجب الثقة البناء- الذي ينص على إمكانية تأليف المعارضة حكومة بديلة. 

أفادت إذاعة (كان) الإسرائيلية، أنه إذا ما صوت واحد وستون نائبًا لصالح حجب الثقة البناء، فسيتم استبدال رئيس الحكومة دون حل الكنيست. وفي إطار الاقتراح يجب تسمية رئيس وزراء ورئيس وزراء بالتناوب.

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