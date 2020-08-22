محافظ قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بـ(كورونا) من المخالطين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، في مدينة قلقيلية، لافتا إلى أن جميعهم من المخالطين.



وأشار رواجبة في تصريح له، نشره مكتبه على صفحة المحافظة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه بذلك ارتفع عدد الاصابات بالفيروس، اليوم، إلى 11 إصابة



وفي السياق، أوضح رواجبة، أن عدد المتعافين من الفيروس، وصل، اليوم السبت، الى 16 حالة، لافتا إلى أن المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة وصل الى 244 حالة.