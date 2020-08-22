إعلام الاحتلال: اندلاع 22 حريقاً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، باندلاع 22 حريقا، منذ صباح اليوم السبت، في مستوطنات غلاف غزة، جراء استمرار اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، من قطاع غزة.



وشهدت الأيام الماضية، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة، والقذائف الصاروخية، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.