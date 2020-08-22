شاهد: تساقط نادر للثلوج على جنوب شرق أستراليا

رام الله - دنيا الوطنأدى هبوب رياح القطب الجنوبي على جنوب شرق أستراليا إلى تساقط الثلوج في عدة ولايات هناك، واستمتع الكثيرون بالحدث النادر، رغم الرياح الشديدة والثلوج الكثيفة التي أغلقت بعض الطرق.وقال مكتب الأرصاد الجوية في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت: "رأينا ثلوجا خفيفة تصل إلى كانبيرا اليوم. كما سمعنا بسقوط بعض الزخات منها على مبنى البرلمان" في عاصمة البلاد وفق (روسيا اليوم)وأضاف المكتب أن ارتفاع الثلوج تجاوز مترا في عدد من المناطق، وأن من المرجح استمرار الطقس البارد لعدة أيام.وغمرت وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لمدن ومعالم تغطيها الثلوج، في أنحاء ولايات نيوساوث ويلز وفيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية وتسمانيا، حيث هرع السكان لتصوير التساقط المفاجئ للثلوج في أوائل الربيع.