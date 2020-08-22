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تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان

تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام محلية، بتحطم طائرة، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وأفادت مصادر محلية، بمقتل أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة الشحن بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي متجهه الي ولاية بحر الغزال وفق (روسيا اليوم). 

وأشار إلى أن الطائرة اشتعلت فيها النيران عقب سقوطها كما سمع دوي انفجار من الطائرة.

وقال موقع "سودان بوست" إن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها، وفقا لعدد من شهود العيان.

وقال شاهد عيان في حديثه إلى "سودان بوست"، إن الطائرة أقلعت من مطار جوبا الدولي في حوالي الساعة 08:30 صباحا وعلى متنها عشرات الركاب.

وأكد شاهد عيان آخر من جوبا إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم والذين نجوا غير واضح حاليا".

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