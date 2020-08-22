منصور: مجلس الأمن يبحث التطورات بالأراضي الفلسطينية في جلسته الثلاثاء المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة، رياض منصور: إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسته الشهرية في 24 آب/ أغسطس الجاري، وتتضمن مداخلة لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن الجزء الثاني من المؤتمر الدولي السابع حول القدس، سيعقد في 27 آب/ أغسطس الجاري، وسيتحدث فيه وزير شؤون القدس فادي الهدمي، حيث سيتناول الأوضاع في المدينة المحتلة، وإجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضدها، وضد أهلها كما سيتركز على أوضاع فئتي المرأة والشباب، وما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات من قبل الاحتلال.



وأضاف منصور، أن بعثة فلسطين، ترسل أسبوعياً رسائل إلى مجلس الأمن، تتعلق بالجرائم الإسرائيلية، ضد شعبنا، مبيناً أن الرسائل تتحول لوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة، حيث يتم تراكم جمع المعلومات.