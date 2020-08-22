غزة: "هندسة المتفجرات" تتعامل مع قذيفتين من مخلفات الاحتلال شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

تعاملت طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم السبت، مع "قذيفتي مدفعية" من مخلفات الاحتلال، بمحافظة شمال غزة، بعد تلقي إشارة من العمليات المركزية، تفيد بعثور أحد المواطنين على قذائف مدفعية في أرضه بمنطقة أم النصر شمال المحافظة.



وأوضح رئيس قسم هندسة المتفجرات، بمحافظة الشمال النقيب بلال المبحوح: أن طواقمهم تعاملت بمضمون الإشارة الواردة من العمليات المركزية، والتوجه مباشرة إلى المكان، ليتبين بعد الفحص والمعاينة أن الأجسام عبارة عن "قذيفتين مدفعية" عيار (155) ملم غير منفجرة.



وأشار المبحوح إلى أنه تم تأمين القذيفتين، ونقلهما بسلام، وإزالة التهديد من المكان.



ودعا النقيب المبحوح المواطنين إلى عدم الاستهتار بالأجسام المشبوهة، وإلى ضرورة التبليغ عنها بالاتصال على العمليات المركزية بالشرطة، حفاظاً على أرواح المواطنين.