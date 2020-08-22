مصر.. تحرك برلماني لإلغاء تخفيض وزن رغيف الخبز

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رام الله - دنيا الوطن

قدمت عضو مجلس النواب المصري، داليا يوسف، طلبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين لإلغاء قرار تخفيض وزن رغيف الخبز وإيجاد آلية بديلة لتنفيذ مطالب أصحاب المخابز.



وقالت يوسف في بيان لها، إن القرار يأتي "بالمخالفة الصريحة للتوجيهات الرئاسية بشأن عدم إضرار الطبقة الفقيرة، خاصة وأن رغيف الخبز يعتمد عليه أكثر من نصف الشعب" وفق (روسيا اليوم).



وأشارت إلى أن "خفض وزن رغيف الخبز تجاهل بشكل فج للمؤشرات والإحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، التي أعلن فيها عن ارتفاع معدل الفقراء، ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا".



وطالبت يوسف بضرورة "إعادة النظر في القرار، وإيجاد آلية أخرى لتلبية مطالب أصحاب المخابز، دون أي مساس برغيف الخبز سواء في وزنه أو سعره أو العدد المخصص لكل مواطن يوميا".