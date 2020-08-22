شؤون فلسطينية

انخفاض محلوظ بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في فلسطين

انخفاض محلوظ بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و68 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن 3 حالات وفاة سجلت في فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقد تم الإعلان عنها، بينها حالة في الخليل وحالتان في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت كما يلي: محافظة الخليل (46)، محافظة نابلس (24)، محافظة بيت لحم (12) محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (48)، محافظة أريحا والأغوار (9)، محافظة طولكرم (5)، محافظة سلفيت (1)، محافظة جنين (2)، محافظة القدس (154) بينها 6 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: قطاع غزة (1)، ومدينة القدس (67).

وأوضحت وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، لافتة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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