دولي

قفزة قياسية بإصابات (كورونا) في الهند والإجمالي يصل لثلاثة ملايين

قفزة قياسية بإصابات (كورونا) في الهند والإجمالي يصل لثلاثة ملايين
رام الله - دنيا الوطن
دفعت قفزة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في الهند، السبت، الإجمالي ليقترب من حاجز الثلاثة ملايين إصابة مما كثف الضغوط على السلطات لمنع التجمعات الكبرى.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى أكثر من مليونين و980 ألف حالة مما يضعها في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسجلت الهند 69878 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رابع يوم على التوالي تزيد فيه الحالات الجديدة عن 60 ألفا وفق (روسيا اليوم).

 وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن عدد الوفيات زاد بواقع 945 ليصل إلى 55794 حالة.

وكانت وزارة الخارجية الهندية، أعلنت أمس الجمعة، أنها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس (كورونا).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس (كورونا) مطلوبة من قبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن، وتحدد أي منها ستنتجه في الهند.

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