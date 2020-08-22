حركة فتح تُوضح حقيقة مكالمة مسربة بين الرئيسين عباس والسيسي حول الإمارات







رام الله - دنيا الوطنأصدر، منير الجاغوب، مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، توضيحاً حول المكالمة المسربة، بين الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول الإمارات، والتي نشرها الإعلام الإسرائيلي.وأكد الجاغوب، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم السبت، أن جزءاً كبيراً من التسجيل الذي سربه الإعلام الإسرائيلي بين الرئيسين عباس والسيسي، هو عبارة عن حديث عن منع الهجوم على الإمارات؛ بسبب الطائرة الإماراتية، التي حطت في مطار بن غوريون بتل أبيب.وأوضح، أن أغلب العبارات والجمل المذكورة في التسجيل كانت من تلك المكالمة، التي كانت بمناسبة عيد الفطر، منوهاً إلى أن التسجيل عبارة عن أجزاء من ثلاث مكالمات مع السيسي ومع شخصيات فلسطينية أخرى.وأشار الجاغوب إلى أن الحديث عن منع الهجوم على الإمارات، كان بسبب الطائرة الإماراتية التي حطت في مطار بن غوريون بتل أبيب، وعلى متنها مساعدات طبية موجهة للفلسطينيين، والتي تم رفض استقبالها من طرف الجانب الفلسطيني، وليس شيء آخر.وشدد مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، على وجود أجزاء من مكالمة قديمة جداً، وقد تم تركيب وقص ولصق التسجيل، وفقاً لتواريخ متباعدة.ونشر الإعلام الإسرائيلي "تسجيلاً مسرباً" لمحادثة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حول الإمارات، الأمر الذي استدعى تدخلاً من حركة (فتح) للتوضيح.