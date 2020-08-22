شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم أساسات منزله في سلوان

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم أساسات منزله في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن غالب العباسي من مدينة القدس المحتلة، على هدم أساسات منزله المبنية منذ 8 سنوات، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، خالد أبو تايه، بأن سلطات الاحتلال، أجبرت العباسي على هدم أساسات منزله الواقع في حي كرم الشيخ، وتبلغ مساحته 160 متراً، لتجنب دفع الغرامات الباهظة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، حال تنفيذه عملية الهدم.

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