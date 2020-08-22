شؤون فلسطينية

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم
رام الله - دنيا الوطن
يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم.

والأسرى هم: ماهر الأخرس من جنين، وهو مضرب لليوم 27 على التوالي، ومحمد وهدان من رام الله، مضرب لليوم 18 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله التعسفي، وموسى زهران من رام الله، مضرب لليوم 16 على التوالي، وعبد الرحمن شوقي شعيبات من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب لليوم الثالث.

وكانت سلطات الاحتلال، نقلت شعيبات من سجن (النقب الصحراوي) للزنازين، بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.

يشار إلى أن الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، يخوض إضرابه منذ 27 يوماً على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

كما يطرأ تدهور على حالته الصحية، ويعاني حالياً من نقصان في الوزن، وآلام في الجسد وهزال عام، كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، الذي ظهر معه خلال فترة اعتقاله عام 2018، مشيرة إلى أنه أسير سابق وهو أب لستة أبناء.

ويواصل الأسير محمد وهدان من قرية رنتيس شمال غرب رام الله، إضرابه لليوم الـ 18 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله التعسفي، وكان قد أعلن إضرابه خلال تواجده بمركز توقيف (حوارة) المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس، ونقله الاحتلال فيما بعد لزنازين (عوفر).

أما الأسير موسى زهران، من رام الله، فقد أعلن إضرابه بتاريخ 16 آب/ أغسطس الجاري، رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث قامت إدارة سجون الاحتلال بزجه بالزنازين بعد إعلان إضرابه بيومين.

والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ "معركة الأمعاء الخاوية"، هي امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى، باستثناء الماء، وقليل من الملح.

ولقد جرت أول تجربة فلسطينية لخوض الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، في سجن نابلس في أوائل عام 1968، حيث خاض المعتقلون إضراباً عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجاً على سياسة الضرب والإذلال التي كانوا يتعرضون لها على يد الجنود الإسرائيليين، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، ثم توالت بعد ذلك الإضرابات عن الطعام.

وينقل الأسير منذ لحظة إعلان الإضراب إلى الزنازين، ويعزل بشكل كامل، ويجرد من كل شيء، وتلاحظ أن جسدك يتفاجأ بهذا القرار، وبعد الأيام العشرة الأولى من الإضراب لا تستطيع الوقوف، وتبدأ حالة من التعب الجسدي والنفسي وسط هذا العزل التام.

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