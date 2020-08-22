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الأوقاف المصرية تستنفر استعداداً لصلاة الجمعة المقبلة

الأوقاف المصرية تستنفر استعداداً لصلاة الجمعة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف المصرية، على أنه تم منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد، من الأحد إلى الجمعة المقبلة، من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة.

ووجه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة، تنطلق من الاثنين إلى الخميس المقبل، استعداداً لعودة صلاة الجمعة، ويشمل المنع الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين وعمال الخدمات، وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية وفق (روسيا اليوم).

وأكد في بيان اليوم السبت، على وضع واستكمال وضع علامات التباعد، بكامل مساحة المساجد، التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.

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