روسيا: تسجيل 4921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت روسيا، اليوم السبت، 4921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت السلطات المحلية، تسجيل 121 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 16310 أشخاص منذ بدء تفشي الفيروس.



وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 951897 إصابة، فيما تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 6147 شخصاً، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 767477 شخصاً.



رام الله - دنيا الوطن