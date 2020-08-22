مستوطنون يضعون بيتاً متنقلاً جنوب نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وضع مستوطنون، اليوم السبت، بيتاً متنقلاً على أراضي يانون التابعة لبلدة بيتا جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين، وضعوا بيتاً متنقلاً جنوب شرق يانون قرب مستوطنة (777) المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة المسماة جبل عبد الله.