مستوطنون يضعون بيتاً متنقلاً جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
وضع مستوطنون، اليوم السبت، بيتاً متنقلاً على أراضي يانون التابعة لبلدة بيتا جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين، وضعوا بيتاً متنقلاً جنوب شرق يانون قرب مستوطنة (777) المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة المسماة جبل عبد الله.
وضع مستوطنون، اليوم السبت، بيتاً متنقلاً على أراضي يانون التابعة لبلدة بيتا جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين، وضعوا بيتاً متنقلاً جنوب شرق يانون قرب مستوطنة (777) المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة المسماة جبل عبد الله.
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