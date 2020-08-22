مستوطنون يعتدون على رعاة ماشية ويقطعون أشجار زيتون بمسافر يطا بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة الماشية، وقطعوا أشجار زيتون، بمسافر يطا جنوب الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن مستوطني (ماعون) المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هاجموا رعاة الماشية بمنطقة "الثعلة"، وطردوهم، ومنعوهم من رعاية مواشيهم في المنطقة.



وأضاف أن مستوطني (متسبي يائير وسوسيا) المقامتين على أراضي المواطنين شرق مسافر يطا، قطعوا وحطموا المئات من أشجار الزيتون بمنطقة تومين، تعود ملكيتها للمواطن بركات مر.