شؤون فلسطينية

الصحة: توقف الكهرباء سيؤثر سلباً على الخدمات التخصصية داخل المستشفيات

الصحة: توقف الكهرباء سيؤثر سلباً على الخدمات التخصصية داخل المستشفيات
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. عبد السلام صباح، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، في غزة، أن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة سيؤثر بشكل كبير على العمليات الجراحية المجدولة في اقسام العمليات، والتي يبلغ متوسطها 3864 عملية شهرياً بالمستشفيات، تتراوح بين صغرى ومتوسطة وكبرى، يتم إجراؤها في (48) غرفة عمليات موزعة على مستشفيات قطاع غزة.

وبين أن ذلك سيشكل خطراً على المرضى في أقسام العناية المركزة، التي يبلغ نسبة انشغال الأسرة فيها 84%، هؤلاء المرضى الذين يعيشون على أجهزة التنفس الصناعي، والأجهزة الأخرى، وبدونها يكون الموت الحقيقي.

وأوضح صباح، أن إنقطاع التيار الكهربائي، ونقص الوقود، سيؤثران بشكل كبير على أقسام غسيل الكلى في مستشفيات القطاع والتي يتوافر فيها فقط 131 جهاز غسيل كلى، مشيراً إلى أن متوسط عدد المرضي، الذين يغسلون الكلي في محافظات قطاع
 غزة بمعدل 923 مريض شهرياً.

يذكر، أن انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات والمرافق الصحية، نتيجة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع
 غزة سيؤثر بشكل مباشر على طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، خاصة أقسام العناية المركزة، والغسيل الكلوي، والأقسام الخاصة بالأطفال، لا سيما في ظل نقص الكميات الاحتياطية من الوقود لدى المستشفيات، والتي تلجأ إلى استخدامها في حال انقطاع التيار الكهربائي.

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