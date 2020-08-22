خلفان: دول الخليج العربي عليها التحالف للتصدي للمشروع الفارسي و"لو مع الشيطان"

ضاحي خلفان

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رام الله - دنيا الوطن

واصل نائب رئيس شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، تغريداته المؤيدة للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بشأن التطبيع بين الجانبين.



فبعد، أن هاجم خلفان السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، وحركة (حماس)، على خلفية انتقادهما للاتفاق، تحدث خلفان في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن "المشروع الفارسي" في المنطقة، وهدف النظام الإيراني بتصدير الثورة، مستشهداً بأمثلة زعيم (حزب الله)، حسن نصرالله في لبنان وعبد الملك الحوثي في اليمن.



وقال: "دول الخليج العربي مش مع إسرائيل.. لو مع الشيطان، عليها أن تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي.. لأن إيران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين".



وأضاف: "مشروع إيران مشروع يهدف إلى ابتلاع الدول العربية، ولذلك يلتقي اردوغان مع خامئني في هدف واحد ابتلاع الكيكة العربية إذا جاز التعبير، اليمن الشمالي اليوم فارسية الهوى والمشاعر والأهداف".



وقال: "ما كنت أظن أن إيران دخلت في العمق اليمني إلى هذا الحد، إلا لما نرى الآن مشاعر اليمنيين الجياشة عقائدياً تجاه حكام قم.. ولعنهم لإخوانهم العرب.. الا ما ندر.. ما كنا نعلم أن اليمن الشمالية ملغومة بفارسية طائفية، تحمل كل هذه الكراهية لأهل السنة إلا الآن.. إيران اليوم كومة من الجماعات الارهابية.. تمتد من طهران إلى اليمن الى لبنان إلى سوريا إلى حماس.. الخ.. شريط إرهابي خطير.. ولا تنسون العراق..".



وأردف: "ولهذا انتزعوا الجنوب من أنياب إيران...سلمتها الإمارات للشرعية، والشرعية لن تسترجع الشمال.. كما أرى.. لأن الشرعية مخترقة من إيران وأردوغان.. كانت إيران قبل اربعين سنة تتحدث عن تصدير الثورة، وكان البعض يستهزئ بما تقول ..وفعلاً صدرت لنا الحوثي وحسن نصر الله.. وغيرهم..وأصبحوا شرا مستطيراً في الوطن العربي.. قضية إيران ليست قضية سنة وشيعة.. ولكنها قضية عرب وفرس.. والشاهد العراق.. وإلا العرب الذين يقتلون من العراق من الشيعة، ونفس المذهب.. لمن بس لأنهم عرب تغتالهم يد إيران".