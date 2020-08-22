شؤون فلسطينية

سهى عرفات: أعتذر باسم شرفاء فلسطين عن حرق علم الإمارات وشتم رموزها

سهى عرفات: أعتذر باسم شرفاء فلسطين عن حرق علم الإمارات وشتم رموزها
رام الله - دنيا الوطن
اعتذرت سهى عرفات، زوجة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، عن حرق فلسطينيين علم الإمارات، ومهاجمة قادتها في مدينة القدس.

وقالت سهى عرفات، في حسابها بموقع انستغرام: "أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين، وعن شتم رموز دولة الإمارات الحبيبة" وفق ما قالته (cnn بالعربية).

وأضافت، في تدوينتها المُرفق بها صورة زوجها مع رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: "هذه ليست من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا، الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية، أقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيدًا لتعرف كيف كانت الإمارات ماضيًا وحاضرًا تدعم الشعب الفلسطيني، والقضية، وإلى الآن".

واختتمت عرفات منشورها، قائلة: "أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائماً بكل ترحاب، وأعتذر من أم الإمارات فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسؤولة".

وفي 13 آب/ أغسطس، أفاد بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت الإمارات إنه "تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، بينما أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى أن وقف الضم "مؤقت".

بينما رفضت فصائل فلسطينية مختلفة الاتفاق.


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