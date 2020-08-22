إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم السبت، إنه تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي سير.



ونتج عن الحادثين إصابتان، إلى جانب الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



وأشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إلى أن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.