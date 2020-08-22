ألمانيا تُسجّل أكثر من 2000 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

سجلت ألمانيا اليوم السبت، 2034 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ووفق بيانات أظهرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فإن عدد الإصابات بالفيروس، ارتفع إلى 232082، منذ بدء الجائحة في البلاد.



كما سجل المعهد، سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 9267.









رام الله - دنيا الوطن