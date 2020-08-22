شؤون فلسطينية

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً
رام الله - دنيا الوطن
رفضت عائلة عبده، القاطنة بجبل المكبر في القدس المحتلة، قرار الاحتلال، القاضي بهدم منزلها بحجة عدم الترخيص، مؤكداً بأنها لن تقدم على هدمه بيدها، وذلك بعد أن أنذرت بالهدم الذاتي أو هدمه بجرافات الاحتلال عالية التكلفة.

وأكدت العائلة، بأن هدم البيوت جريمة لا يمكن أن ترتكبها بحق نفسها، وإذا كان الاحتلال يصر على ذلك فليرتكبها بنفسه، ليفضح أمام كل العالم، حتى لا يكون مرتاح البال، بهدم المقدسيين لبيوتهم.

وقالت العائلة: "اتخذ الاحتلال قرار بالهدم في شهر آذار/ مارس، ولم نكن نعلم عنه أي شيء إطلاقاً، حتى تفاجأت بإلصاقهم أمر الهدم على باب المنزل في شهر تموز/ يوليو مفاده، أنه يجب هدم المنزل خلال 21 يومًا".

وتابعت: "بأي لحظة يمكن أن تهدم قوات الاحتلال البيت، والأطفال يعيشون بحالة خوف مستمر، ويفكرون متى سيكون قرار الهدم، الحياة جداً صعبة والوضع جداً مأساوي".

وتساءلت العائلة: أين سنعيش في ظل وباء (كورونا) في حال هدم منزلنا، وهل يمكن للعالم أن يوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق سكان القدس.

وكانت عائلة عليان في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، رفضت في وقت سابق قرار الاحتلال القاضي بهدم منزلها بحجة عدم الترخيص، مؤكداً بأنها لن تتركه، ولن تهدمه ذاتياً، لو هدم البيت فوق رأسها.

وفي السياق ذاته، أعلن أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة، عقب اجتماع لهم الأسبوع الماضي، منع الهدم الذاتي لمنازلهم ورفضه، وقرروا في بيان لهم الصمود، ومؤازرة من يهدم الاحتلال بيته ومشاركته ثباته من كل أهل البلد رافعين شعار (فاليوم هو، وغداً أنا).

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية، والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت، بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك، إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.

أخبار ذات صلة

صحيفة: إسرائيل ترفع القيود المفروضة على مزارعي &#34;غلاف غزة&#34;

صحيفة: إسرائيل ترفع القيود المفروضة على مزارعي "غلاف غزة"

&#34;الصحة&#34; تتحدث عن ازدياد إصابات (كورونا) وقرب بدء العام الدراسي

"الصحة" تتحدث عن ازدياد إصابات (كورونا) وقرب بدء العام الدراسي

مستشار وزير الخارجية: على حماس أن تبادر بفتح (معبر رفح) لإنهاء معاناة العالقين

مستشار وزير الخارجية: على حماس أن تبادر بفتح (معبر رفح) لإنهاء معاناة العالقين

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

الاحتلال يسلم شاباً جنوب شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها

الاحتلال يسلم شاباً جنوب شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها

الاحتلال يستدعي شابًا من بيت لحم ويقتحم بلدة فقوعة في جنين

الاحتلال يستدعي شابًا من بيت لحم ويقتحم بلدة فقوعة في جنين

عريقات: نشهد حالياً ميلاد &#34;حركة صهيونية عربية&#34; وهذا خطر جسيم

عريقات: نشهد حالياً ميلاد "حركة صهيونية عربية" وهذا خطر جسيم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

الاحتلال يسلم شاباً جنوب شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها

الاحتلال يسلم شاباً جنوب شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها

الاحتلال يستدعي شابًا من بيت لحم ويقتحم بلدة فقوعة في جنين

الاحتلال يستدعي شابًا من بيت لحم ويقتحم بلدة فقوعة في جنين

الحساينة: مآذن الأقصى صامدة وثابتة في وجه رياح مؤامرة التطبيع المسمومة

الحساينة: مآذن الأقصى صامدة وثابتة في وجه رياح مؤامرة التطبيع المسمومة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 134 منشأة وتُنبه 13 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 134 منشأة وتُنبه 13 أخرى

مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية

مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية

منوعات

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن &#34;زهرة عرفات&#34; ويهاجم &#34;إلهام الفضالة&#34;بقضية &#34;غسيل الأموال&#34;

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن "زهرة عرفات" ويهاجم "إلهام الفضالة"بقضية "غسيل الأموال"

صور:&#34;ناهد السباعي&#34; تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

صور:"ناهد السباعي" تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

صور: بدون &#34;مكياج&#34; أو &#34;عدسات&#34;.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

صور: بدون "مكياج" أو "عدسات".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

شاهد: علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. زواج ام مساكنة؟

شاهد: علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. زواج ام مساكنة؟

شاهد: (طحال) سمية الخشاب يلاحق احمد سعد بحفل خطوبته على علياء بسيوني

شاهد: (طحال) سمية الخشاب يلاحق احمد سعد بحفل خطوبته على علياء بسيوني

شاهد: فيديو لتحرش جماعي بفنانة يثير صدمة بالسودان

شاهد: فيديو لتحرش جماعي بفنانة يثير صدمة بالسودان

أول مهرجان غنائي بغزة &#34;يا بنت يلي امك مزة&#34; يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات

أول مهرجان غنائي بغزة "يا بنت يلي امك مزة" يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

عربي

طهران تحتجز سفينة تابعة للإمارات وتختبر صاروخين بعيدَي المدى

طهران تحتجز سفينة تابعة للإمارات وتختبر صاروخين بعيدَي المدى

السعودية.. تنظيم عصابي حول نصف مليار ريال بطريقة غير مشروعة

السعودية.. تنظيم عصابي حول نصف مليار ريال بطريقة غير مشروعة

احتجاجات على وقع الاغتيالات ومطالبات بإقالة محافظ البصرة

احتجاجات على وقع الاغتيالات ومطالبات بإقالة محافظ البصرة

مصر: 123 إصابة و19 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 123 إصابة و19 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية