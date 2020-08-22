محافظ قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
ووفق المحافظ الذي أصدر تصريحاً نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن الإصابات من المخالطين في المحافظة، وموزعين في مدينة قلقيلية، بواقع خمس إصابات، و"عزبة الأشقر" بواقع إصابة واحدة.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 255 إصابة، فيما هناك عدد من العينات، ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 255 إصابة، فيما هناك عدد من العينات، ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
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