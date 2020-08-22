صحيفة: إسرائيل ترفع القيود المفروضة على مزارعي "غلاف غزة"





يأتي ذلك، بعدما صدر الحظر صباح أمس الجمعة، خوفاً من نيران القناصة أو المضادة للدبابات.



وأضافت الصحيفة: "على الهامش هذا لا يشير بالضرورة إلى انخفاض التأهب في الجيش الإسرائيلي هذه الأيام، ولكن رغبته في الحفاظ على الروتين قدر الإمكان في المنطقة".





وتسود حالة من التوتر الحدود بين "غلاف غزة" والقطاع، على وقع إطلاق بالونات حارقة من غزة نحو مناطق الغلاف، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق متفرقة من القطاع، وتحديداً مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم السبت: إنه تم رفع القيود المفروضة على مزارعي "غلاف غزة" للعمل في الحقول، التي تبعد مسافة كيلومتر واحد عن الشريط الحدودي مع القطاع".