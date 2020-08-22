شؤون فلسطينية

حماية: نُتابع ارتفاع اعتداءات الاحتلال تجاه الصيادين الفلسطينيين

حماية: نُتابع ارتفاع اعتداءات الاحتلال تجاه الصيادين الفلسطينيين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز (حماية) لحقوق الإنسان: إنه يتابع ارتفاع وتيرة الاعتداءات المباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، من خلال الاعتداء المباشر عليهم، وحرمانهم من مزاولة أعمالهم في الصيد.

وأضاف المركز، أنه في إطار تشديد الحصار على قطاع غزة، وضمن إجراءات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي العقابية بحق أكثر من 2 مليون مدني، يعيشون في قطاع غزة، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية، وفي بعض الأوقات، يتم إغلاق البحر بشكل كامل أمام حركة الصيادين، وتنفيذاً لهذا القرار، كثفت بحرية الاحتلال اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر.

ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان، أقدمت زوارق الاحتلال الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت الموافق 22/08/2020 على إطلاق النار بشكل مباشر، وفتحت خراطيم ومضخات المياه تجاه مراكب الصيادين، خلال تواجدهم على مسافة لا تزيد عن ميل ونصف بحري في بحر شمال مدينة غزة، وغرب منطقة السودانية.

وفي وقت سابق عن هذا الاعتداء، قامت زوارق الاحتلال الحربية عند حوالي الساعة 2 من فجر الجمعة، بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين غرب ميناء خانيونس على بعد أقل من 2 ميل.

كما وصعدت بحرية الاحتلال من اعتداءاتها بحق الصيادين، خلال الأسبوع الماضي، وقد تمثلت اعتداءات الاحتلال بحق الصيادين في إطلاق النار المباشر، وفتح خراطيم المياه، ومصادرة واحتجاز قواربهم، وملاحقتهم داخل البحر واعتقالهم، وذلك تنفيذاً لقرار حكومة الاحتلال العدواني، بتشديد الحصار على قطاع غزة، الأمر الذي نتج عنه إصابة صيادين اثنين، بالإضافة لخسائر فادحة لحقت بهم  نتيجة تضرر مراكبهم.

وقال المركز: إذ يجدد إدانته لارتفاع وتيرة الاعتداء على الصيادين في عرض البحر، فإنه يؤكد أن استمرار سلطات الاحتلال في اعتداءاتها على الصيادين، يعتبر انتهاك صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966".

 كما وأكد المركز، أن ممارسات الاحتلال في عرض البحر تمثل ترسيخاً لسياسة العقاب الجماعي من خلال الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة  للعام الرابع عشر على التوالي، وهو ما يشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الناظم لأعمال المحكمة الجنائية الدولية.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان، يدعو المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل من أجل توفير حماية للصيادين الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتداء على الصيادين ورفع القيود المفروضة عليهم والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية تامة، كما ويطالب الأمم المتحدة، بإلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسؤولياتها  كسلطة احتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة لاسيما في ظل مخاطر تفشي جائحة  (كورنا) ويدعوها للضغط من أجل رفع الحصار عن القطاع.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يضعون بيتاً متنقلاً جنوب نابلس

مستوطنون يضعون بيتاً متنقلاً جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على رعاة ماشية ويقطعون أشجار زيتون بمسافر يطا بالخليل

مستوطنون يعتدون على رعاة ماشية ويقطعون أشجار زيتون بمسافر يطا بالخليل

الصحة: توقف الكهرباء سيؤثر سلباً على الخدمات التخصصية داخل المستشفيات

الصحة: توقف الكهرباء سيؤثر سلباً على الخدمات التخصصية داخل المستشفيات

سهى عرفات: أعتذر باسم شرفاء فلسطين عن حرق علم الإمارات وشتم رموزها

سهى عرفات: أعتذر باسم شرفاء فلسطين عن حرق علم الإمارات وشتم رموزها

إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

محافظ قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

صحيفة: إسرائيل ترفع القيود المفروضة على مزارعي &#34;غلاف غزة&#34;

صحيفة: إسرائيل ترفع القيود المفروضة على مزارعي "غلاف غزة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مستوطنون يضعون بيتاً متنقلاً جنوب نابلس

مستوطنون يضعون بيتاً متنقلاً جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على رعاة ماشية ويقطعون أشجار زيتون بمسافر يطا بالخليل

مستوطنون يعتدون على رعاة ماشية ويقطعون أشجار زيتون بمسافر يطا بالخليل

الصحة: توقف الكهرباء سيؤثر سلباً على الخدمات التخصصية داخل المستشفيات

الصحة: توقف الكهرباء سيؤثر سلباً على الخدمات التخصصية داخل المستشفيات

إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

حماية: نُتابع ارتفاع اعتداءات الاحتلال تجاه الصيادين الفلسطينيين

حماية: نُتابع ارتفاع اعتداءات الاحتلال تجاه الصيادين الفلسطينيين

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

منوعات

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: هالة صدقي ترد على مزاعم إنكار نسب أطفالها

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن &#34;زهرة عرفات&#34; ويهاجم &#34;إلهام الفضالة&#34;بقضية &#34;غسيل الأموال&#34;

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن "زهرة عرفات" ويهاجم "إلهام الفضالة"بقضية "غسيل الأموال"

صور:&#34;ناهد السباعي&#34; تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

صور:"ناهد السباعي" تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

صور: بدون &#34;مكياج&#34; أو &#34;عدسات&#34;.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

صور: بدون "مكياج" أو "عدسات".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

شاهد: علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. زواج ام مساكنة؟

شاهد: علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. زواج ام مساكنة؟

شاهد: (طحال) سمية الخشاب يلاحق احمد سعد بحفل خطوبته على علياء بسيوني

شاهد: (طحال) سمية الخشاب يلاحق احمد سعد بحفل خطوبته على علياء بسيوني

شاهد: فيديو لتحرش جماعي بفنانة يثير صدمة بالسودان

شاهد: فيديو لتحرش جماعي بفنانة يثير صدمة بالسودان

أول مهرجان غنائي بغزة &#34;يا بنت يلي امك مزة&#34; يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات

أول مهرجان غنائي بغزة "يا بنت يلي امك مزة" يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات

عربي

الأوقاف المصرية تستنفر استعداداً لصلاة الجمعة المقبلة

الأوقاف المصرية تستنفر استعداداً لصلاة الجمعة المقبلة

طهران تحتجز سفينة تابعة للإمارات وتختبر صاروخين بعيدَي المدى

طهران تحتجز سفينة تابعة للإمارات وتختبر صاروخين بعيدَي المدى

السعودية.. تنظيم عصابي حول نصف مليار ريال بطريقة غير مشروعة

السعودية.. تنظيم عصابي حول نصف مليار ريال بطريقة غير مشروعة

احتجاجات على وقع الاغتيالات ومطالبات بإقالة محافظ البصرة

احتجاجات على وقع الاغتيالات ومطالبات بإقالة محافظ البصرة