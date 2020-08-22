شؤون فلسطينية

"الصحة" تتحدث عن ازدياد إصابات (كورونا) وقرب بدء العام الدراسي

"الصحة" تتحدث عن ازدياد إصابات (كورونا) وقرب بدء العام الدراسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحالة الوبائية في فلسطين بانتشار، وهناك ازدياد في عدد الحالات في مختلف المحافظات الفلسطينية، بسبب عدم الالتزام من ناحية الاختلاط في المناسبات، ولا حتى في المحال التجارية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك لجنة شكلت من رئيس الوزراء؛ لمتابعة الأمور الميدانية، وسيكون هناك من كافة الوزارات لجان تعمل على مدار الساعة كل يعمل في مجاله، للقيام بواجبهم في هذا الأمر، وذلك بسبب عدم الالتزام الكبير.

وتابع: انتشار الوباء أصبح أوسع وأكبر بعد فترة الأعياد والقيام بالأفراح، ونحن تحدثنا في هذا الموضوع، وقلنا أن الالتزام لا يعني قطع الأرزاق، فقط الالتزام بارتداء الكمامة وتعقيم اليدين، ولا نحتاج شيئاً كثيراً للقيام به، لذلك زادت الحالات بشكل واسع.

وشدد الشخرة على أنه سيكون هناك ازدياد أكثر وأكثر إذا لم يكن هناك التزام، ونتوقع ازدياد الحالات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: بالنسبة  للقادم نحن مقبلون على فصل الخريف، وحالات الانفلونزا الحالية تكون منتشرة،  وهذا سيسبب الكثير من المشاكل بالنسبة للطواقم الطبية التي ستقوم بمجهودين.

وأضاف: كثير من المواطنين يعانون من (كورونا) لكنهم يلجؤون إلينا متأخراً إما من الخجل أو من أشياء أخرى، وهذا يمكن أن يعرضنا لشيء أسوأ.

وفيما يتعلق بالوضع مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، قال الشخرة: إن هناك دراسات ما بين اللجنة الوبائية والطواقم الطبية وهناك بروتوكول صحي، فيما يتعلق بالمدارس، حيث سيكون هناك التزام من الطواقم الطبية، فيما يتعلق بالقيام بزيارات مفاجئة في كافة المدارس خلال الفترة المقبلة، سيتم التعامل مع كل مدرسة على حدة.

وشدد على أنه سيكون هناك بروتوكول للمدراس، ولدينا أسبوعان لفتحها، ونقوم بكافة الإجراءات، مع وزارة التربية والتعليم يومياً، وهناك اجتماعات لأخذ الحيطة والحذر.

وتابع: كل الطلبة سيعودون إلى أهلهم، وستتم أخذ الإجراءات الوقائية، والحرص على سلامة طلبة المدارس.

أخبار ذات صلة

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

صحيفة: إسرائيل ترفع القيود المفروضة على مزارعي &#34;غلاف غزة&#34;

صحيفة: إسرائيل ترفع القيود المفروضة على مزارعي "غلاف غزة"

مستشار وزير الخارجية: على حماس أن تبادر بفتح (معبر رفح) لإنهاء معاناة العالقين

مستشار وزير الخارجية: على حماس أن تبادر بفتح (معبر رفح) لإنهاء معاناة العالقين

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

الاحتلال يسلم شاباً جنوب شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها

الاحتلال يسلم شاباً جنوب شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها

الاحتلال يستدعي شابًا من بيت لحم ويقتحم بلدة فقوعة في جنين

الاحتلال يستدعي شابًا من بيت لحم ويقتحم بلدة فقوعة في جنين

عريقات: نشهد حالياً ميلاد &#34;حركة صهيونية عربية&#34; وهذا خطر جسيم

عريقات: نشهد حالياً ميلاد "حركة صهيونية عربية" وهذا خطر جسيم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

عائلة عبده في جبل المكبر ترفض هدم منزلها ذاتياً

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

الأشقر: الاعتقالات بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

الاحتلال يسلم شاباً جنوب شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها

الاحتلال يسلم شاباً جنوب شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها

الاحتلال يستدعي شابًا من بيت لحم ويقتحم بلدة فقوعة في جنين

الاحتلال يستدعي شابًا من بيت لحم ويقتحم بلدة فقوعة في جنين

الحساينة: مآذن الأقصى صامدة وثابتة في وجه رياح مؤامرة التطبيع المسمومة

الحساينة: مآذن الأقصى صامدة وثابتة في وجه رياح مؤامرة التطبيع المسمومة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 134 منشأة وتُنبه 13 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 134 منشأة وتُنبه 13 أخرى

مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية

مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية

منوعات

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن &#34;زهرة عرفات&#34; ويهاجم &#34;إلهام الفضالة&#34;بقضية &#34;غسيل الأموال&#34;

شاهد: ممثل سعودي يدافع عن "زهرة عرفات" ويهاجم "إلهام الفضالة"بقضية "غسيل الأموال"

صور:&#34;ناهد السباعي&#34; تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

صور:"ناهد السباعي" تشكو من ملاحقة براد بيت لها وتعليق مثير لغادة عادل

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

شاهد: محمد عبده يكشف: هكذا أعطيت ابنتي نورة درساً في التواضع

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

يتحكم بعملها وحياتها الخاصة.. (بريتني سبيرز) تسعى للتحرر من قبضة والدها الخانقه

صور: بدون &#34;مكياج&#34; أو &#34;عدسات&#34;.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

صور: بدون "مكياج" أو "عدسات".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

شاهد: علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. زواج ام مساكنة؟

شاهد: علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. زواج ام مساكنة؟

شاهد: (طحال) سمية الخشاب يلاحق احمد سعد بحفل خطوبته على علياء بسيوني

شاهد: (طحال) سمية الخشاب يلاحق احمد سعد بحفل خطوبته على علياء بسيوني

شاهد: فيديو لتحرش جماعي بفنانة يثير صدمة بالسودان

شاهد: فيديو لتحرش جماعي بفنانة يثير صدمة بالسودان

أول مهرجان غنائي بغزة &#34;يا بنت يلي امك مزة&#34; يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات

أول مهرجان غنائي بغزة "يا بنت يلي امك مزة" يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

عربي

طهران تحتجز سفينة تابعة للإمارات وتختبر صاروخين بعيدَي المدى

طهران تحتجز سفينة تابعة للإمارات وتختبر صاروخين بعيدَي المدى

السعودية.. تنظيم عصابي حول نصف مليار ريال بطريقة غير مشروعة

السعودية.. تنظيم عصابي حول نصف مليار ريال بطريقة غير مشروعة

احتجاجات على وقع الاغتيالات ومطالبات بإقالة محافظ البصرة

احتجاجات على وقع الاغتيالات ومطالبات بإقالة محافظ البصرة

مصر: 123 إصابة و19 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 123 إصابة و19 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية