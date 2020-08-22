السودان: تراجع واضح بمواقف مصر وإثيوبيا بخصوص (سد النهضة)

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن مواقف مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، قد تراجعت بشكل واضح، مقارنة بمواقفهما قبل الجولة الأولي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.





جاء ذلك، بحسب تصريحات للوزير، أدلى بها، الجمعة، ونقلتها وكالة السودان للأنباء، دون أن يوضح كيفية تراجع مواقف الدولتين وفق (الأناضول).





وتواصلت الجمعة المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بحضور الخبراء، ومراقبي الاتحاد.





وأفادت الوكالة الرسمية، أن التفاوض جرى على مسارين: الأول الذي أكمل فيه ممثلو الدول الثلاث، دمج مقترحات الدول في مسودة واحدة، توضح نقاط الاتفاق والخلاف، وتسليمها لوزراء الدول الثلاث.





وتابعت: "بعدها انعقد المسار الثاني للاجتماع علي المستوى الوزاري للدول الثلاث.





وأشارت الوكالة إلى أن "أطراف المفاوضات وافقت على مواصلة التفاوض على المسودة المدمجة، وحتى الجمعة المقبل 28 آب/ أغسطس الجاري، حيث يختتم التداول برفع المسودة كتقرير لرئيس الاتحاد الإفريقي".





وأضافت "التفاوض خلال الإسبوع المقبل، سيكون على المستويين الفني والقانوني مع تخصيص يوم الأربعاء للقاء ثنائي للخبراء والمراقبين مع كل دولة علي حدة".





وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجدداً إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.





وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا، بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.





فيما تقول أديس أبابا: إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

رام الله - دنيا الوطن