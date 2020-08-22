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بسبب (كورونا).. ظاهرة بيئية تحدث "لأول مرة" منذ السبعينيات

بسبب (كورونا).. ظاهرة بيئية تحدث "لأول مرة" منذ السبعينيات
رام الله - دنيا الوطن
تراجع معدل استهلاك الإنسان للموارد على كوكب الأرض، بسبب تفشي جائحة (كوفيد- 19) هذا العام، بحسب تقرير بيئي صدر مؤخراً.

وتشير تقديرات الباحثين في منظمة "شبكة البصمة البيئية العالمية" المعنية بمراقبة استهلاك موارد الأرض، إلى أن تقلص النشاط البشري بسبب الجائحة هذا العام أعاد المعدلات إلى ما قبل عام 2006 وفق (سكاي نيوز).

ووجد الباحثون، أن عمليات الإغلاق جراء الفيروس، أدت إلى انخفاض، بنسبة 9.3%، فيما يعرف باسم "البصمة البيئية" وهي وحدة تستخدمها المنظمة لقياس مدى استهلاك الإنسان للموارد الطبيعية.

ويعكس ذلك، تراجع ما يعرف باسم "يوم تجاوز الأرض" (Earth Overshoot Day)  وهو التاريخ الذي يتجاوز فيه استهلاك الموارد في السنة، قدرة الأرض على تجديد تلك الموارد في ذلك العام.

وتراجع "يوم تجاوز الأرض"، من 29 تموز/ يوليو في العام الماضي، إلى 22 آب/ أغسطس هذا العام، ما يعكس تغيراً إيجابياً في 2020.

هذا التحول الذي امتد لثلاثة أسابيع في عام واحد، هو الأكبر على الإطلاق منذ أن بدأ احتساب "تجاوز" الأرض في سبعينيات القرن الماضي، بحسب صحيفة (الغارديان).

وقد أدى ارتفاع عدد السكان، وزيادة معدل استهلاك الفرد إلى حدوث هذا "التجاوز" في وقت مبكر من العام، حتى وصل إلى شهر تموز/ يوليو، لأول مرة في 2019.

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