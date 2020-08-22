مستشار وزير الخارجية: على حماس أن تبادر بفتح (معبر رفح) لإنهاء معاناة العالقين

وشدد الديك على أن معاناة العالقين من سكان القطاع، تتعلق بمستويين، أولاً العالقون في عديد الدول، خاصة في تركيا والجزائر والإمارات والهند، حيث نتابع الفيديوهات الخاصة بهم ونتلقى عشرات الاتصالات منهم، حيث يعيشون معاناة حقيقية.



وقال: أؤكد أنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق (معبر رفح) أمام العالقين، وعلى حركة (حماس) أن تبادر بفتح المعبر، ونحن على جهوزية كاملة واستعداد كامل لتحريك عدد من الطائرات لنقل العالقين من هذه الدول.



وثانياً: "لدينا عالقون في قطاع غزة، جزء منهم فقدوا وظائفهم، وعددهم نحو 600، فيجب أن يخرجوا إلى أعمالهم خارج القطاع"، مشدداً على أنه آن الأوان أن يتحرك الجميع لإنقاذ أبناء شعبنا العالقين سواءً من قطاع غزة، أو العالقين من القطاع المتواجدين في الدول الأخرى، لحل مشاكلهم.

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية، أن المشكلة الحقيقية بالنسبة لعودة العالقين الفلسطينيين، هي المعاناة التي يعيشها العالقون من قطاع غزة.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الترتيبات جارية لإدخال دفعة من العالقين الفلسطينيين من قطاع غزة، والمتواجدين في الأردن، حيث سيتم نقلهم للقطاع قريباً ويفوق عددهم 100.وتابع: أن سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية، تعمل على مدار الساعة لإنجاز هذه القضية.