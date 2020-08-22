دولي

ترامب: فرز أصوات انتخابات الرئاسة قد يطول "إلى الأبد"

ترامب: فرز أصوات انتخابات الرئاسة قد يطول "إلى الأبد"
رام الله - دنيا الوطن
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أنّ تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر قد يستغرق أسابيع، وربّما شهوراً، أو للأبد.

ووسط مخاوف من أن الاقتراع البريدي، قد يربك مكاتب البريد ولجان الانتخابات المحلية، توقّع ترامب أن يتأخر الإعلان التقليدي عن النتيجة ليلة الانتخابات وفق (سكاي نيوز).

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام "مجلس السياسة الوطنية" المحافظ "لن تكون هناك نتيجة لفرز الأصوات في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وأضاف "برأيي، لن يكون بإمكانكم معرفة نهاية هذه الانتخابات لأسابيع أو شهور وربّما الى الأبد".

وأثار احتمال الفرز البطيء لتدفّق 50 مليون صوت متوقّع عبر البريد بسبب تفشّي فيروس (كورونا) مخاوف من حدوث اضطرابات سياسية واعتراضات قانونية، قد تؤدّي إلى تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والكونغرس.

وزعم ترامب، الذي تظهر استطلاعات الرأي تخلفه أمام منافسه جو بايدن، أن الديمقراطيين كانوا يروّجون للتصويت عبر البريد بهدف التلاعب بالنتائج.

وقال "لسنا مستعدّين لفرز 51 مليون بطاقة اقتراع، سيشكّل هذا إحراجاً هائلاً للبلاد"، مضيفاً أنّها "مشكلة خطيرة للغاية للديمقراطية".

واعتبر مسؤول أميركي كبير عن أمن الانتخابات، أن أكبر مخاوفه هو حصول تدخل خارجي خلال فرز محتمل للأصوات في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية.

وقال بيل إيفانينا، مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، إنه في الوقت الذي يعدّ فيه تدخل روسيا والصين وإيران ودول أخرى في الفترة التي تسبق الانتخابات مصدر قلق "أنا قلق بشأن اليوم الذي يلي الاقتراع".

وأشار الى إن جهات خارجية يمكن أن تلجأ إلى اختراقات وهجمات إلكترونية ضدّ البنية التحتية لفرز الأصوات.

وأضاف "نحن بحاج لأن نكون مستعدين كأمة لعدم حسم نتيجة الانتخابات في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر".

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