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السعودية.. تنظيم عصابي حول نصف مليار ريال بطريقة غير مشروعة

السعودية.. تنظيم عصابي حول نصف مليار ريال بطريقة غير مشروعة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت السلطات المختصة بمنطقة الرياض عن ضبط تنظيم عصابي، يعمل على تحويل الأموال خارج المملكة العربية السعودية بطرق غير مشروعة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من 8 أشخاص، منهم 5 من الجنسية السودانية، نفذوا تلك الجريمة وفق (واس).

وكشف الكريديس، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن 3 مواطنين، تستروا على التنظيم، ومكنوا أعضاءه من عمليات التحويل، عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم، مقابل عمولات مالية.

وتجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي 500 مليون ريال.

كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر، قاربت مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب (واس).

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