كتلة الوحدة العمالية: فيديو صاحب العمل الذي أهان عامله يمثل عودة لعصر العبودية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت كتلة الوحدة العمالية، أن ما حدث في طولكرم، والفيديو الذي قام صاحب العمل بتصويره لاذلال العامل، يعد عودة إلى عصر العبودية وانتكاسة عن المدنية، وخرقًا لكل أعراف وعادات مجتمعنا.



وأضافت الكتلة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنه "لا بد ان نعلي الصوت، بأن ما حصل هو نتاج الصمت والمماطلة والسكوت المزري عن حقوق عمالنا، والذي شكل مقدمة لكافة الانتهاكات من عدم دفع ساعات العمل الإضافي، وعدم دفع نهاية الخدمة، والعمل بظروف غير لائقة في القرن الواحد والعشرين".



وأكدت أن "ما جرى شكل مقدمة تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في فلسطين، ونطالب الحكومة بإيقاع أقصى العقوبات بحق كل من شارك في هذة الجريمة".



وتابعت: "نؤكد أن لعمالنا الحق في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وـن عمالنا قادرين على أخذ زمام الأمور، وتنظيم صفوفهم؛ ونؤكد على النقابات، ـن تأخذ دوراً أكثر فعالية في ذلك".



وختمت الكتلة بيانها، بالقول: "آن الأوان لإعلاء صوت العمال، وتوحيد جهودهم في الدفاع عن مصالحهم، وحماية حقوقهم في العيش بكرامة".