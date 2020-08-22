الاحتلال يسلم شاباً جنوب شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها

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رام الله - دنيا الوطن

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شاباً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال سلّمت الشاب محمد سليمان الشاعر بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عصيون) جنوبا، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).