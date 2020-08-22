الاحتلال يستدعي شابًا من بيت لحم ويقتحم بلدة فقوعة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها، فيما اقتحمت قوة عسكرية بلدة فقوعة قضاء جنين.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استدعت الشاب محمد سليمان الشاعر لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" بعد دهم منزل والده وتفتيشه والتخريب في محتوياته.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فقوعة قضاء جنين، وتمركزت في عدة حارات فيها، كما انتشر جنود مشاة في جبالها.



وتتعرض قرية فقوعة لهجمة استيطانية حيث أقيمت على أراضيها مستوطنة ‘معالي جلبوع’ في الخمسينات كما صادر الاحتلال مئات الدونمات لصالح جدار الفصل العنصري ولأغراض عسكرية.



وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.



وارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكا، شملت اعتقال (393) مواطنا، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.



ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزا، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.