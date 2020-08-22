تعليم غزة: الكتب المدرسية ستكون متوفرة للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الجديد

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، زياد ثابت، اليوم السبت، أن الكتب المدرسية لمدارس الحكومة، ووكالة الغوث والمدارس الخاصة في محافظات قطاع غزة، ستكون متوفرة مع بداية الفصل الدراسي الأول الجديد 2020/2021 وسيجري العمل على توزيعها للطلبة في أول يوم دراسي.



جاء ذلك، خلال زيارته التفقدية لعمليات طباعة الكتب في مطبعتي (بال بيرج) و(إعلام الهلال) شمال قطاع غزة، بحضور مدير عام اللوازم والكتب مازن الخطيب، ومدير دائرة الكتب شادي سمك، ورئيس قسم التوزيع يحيى الشيخ، وكان في استقبالهم إدارة المطبعتين.





واطلع ثابت خلال جولته على حجم الكتب المطبوعة، واستمع من الفريق العامل لشرح مفصل عن سير العمل.



وأكد على أن الوزارة، حريصة على إنجاز طباعة الكتب بجودة عالية، وفي الوقت المطلوب.



ويبلغ عدد عناوين الكتب للفصل الدراسي الأول (128) عنوان كتاب مدرسي ومطبوعة تربوية بإجمالي عدد النسخ (4,623,350 ) كتابًا.



وأضاف ثابت: "نطمئن الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، أن الكتب المدرسية، ستكون متوفرة في المدارس، وبين أيدي الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد"، لافتاً إلى أن هناك كميات من الكتب، وصلت فعلاً لمديريات التعليم؛ تمهيداً لتسليمها للمدارس والطلبة مع بداية أول يوم دراسي.



وقدّم ثابت الشكر للمطبعتين وجميع العاملين فيها على هذا الجهد وعملهم المتواصل لإنجاز هذا العمل الوطني، كما قدّم الشكر لشركة الكهرباء في توفير الكهرباء للمطبعتين.



يشار إلى أن وزارة التعليم، ستبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الجديد، وتدريس المناهج المقررة، والكتب الجديدة يوم السبت الموافق الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق فترة التعليم الاستدراكي.