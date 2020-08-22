شؤون فلسطينية

"التربية" تُعلّق على دعوات تأجيل العام الدراسي في المحافظات الشمالية

"التربية" تُعلّق على دعوات تأجيل العام الدراسي في المحافظات الشمالية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح، اليوم السبت، على دعوات تأجيل العام الدراسي في المحافظات الشمالية، بسبب انتشار فيروس (كورونا).

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "نحن عملنا خطة واضحة ومحددة، تتضمن العودة للمدارس بداية من السادس من الشهر المقبل، وخلال هذا الشهر عاد إلى المدارس طلبة الثانوية العامة، وهناك متابعات للملف الصحي، وإجراءات عملية يتم مناقشتها.

وأضاف: عندما تكون هناك أخبار أخرى متعلقة بهذا الموضوع، ستعلن وزارة التربية والتعليم عن ذلك.

وشدد صالح على أنه حتى هذه اللحظة، خططنا هي نفس الخطط، وإجراءاتنا واضحة من أجل الاستعداد التام والكامل للعودة للمدارس، وفق الخطة المعدة، من الوزارة.

والخطة تتضمن تعليماً مدمجاً، ويتضمن إمكانية المتابعة للتعليم من خلال آليات مختلفة وضعتها الوزارة، لتحقيق حق أطفالنا في التعليم.

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