الصين: 22 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت الصين اليوم السبت، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البر الرئيسي.





ووفق اللجنة الوطنية للصحة في البلاد، فإن ما تم تسجيله خلال 24 ساعة الماضية، هو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.



وذكرت، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم السادس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 21 آب/أغسطس 84939 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.





رام الله - دنيا الوطن