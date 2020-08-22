شؤون فلسطينية

رياض منصور: مؤتمر حول القدس يعقد في 27 من الشهر الجاري بالأمم المتحدة

رياض منصور: مؤتمر حول القدس يعقد في 27 من الشهر الجاري بالأمم المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور: إن بعثة فلسطين، تبعث كل أسبوع رسائل إلى مجلس الأمن، للتوقف فيها حول الجرائم الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الرسائل تتحول لوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة، حيث يتم تراكم جمع المعلومات. 

وقال منصور: في الأسبوع المنصرم وبالتنسيق مع بعثة اندونيسيا التي تترأس مجلس الأمن، عُقدت جلسة غير رسمية لمجلس الأمن؛ لمناقشة وضع الشبيبة والأطقال في فلسطين، وتكلم في هذه الفعالية ثلاثة أطفال من فلسطين، حيث عبروا عن تجاربهم الشخصية من ناحية جرائم إسرائيل.

وتابع: هذا الأسبوع تعقد الجلسة الشهرية لمجلس الأمن، حيث يقدم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف مداخلته الشهرية حول آخر التطورات في الأرض المحتلة.

وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أنه في 27 من هذا الشهر، سيعقد الجزء الثاني من المؤتمر السابع حول القدس، حيث يشارك فيه وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، وسيركز الجزء الثاني من المؤتمر، حول وضع الشبيبة والمرأة وأوضاع القدس، وكافة السياسات والانتهاكات لسلطة الاحتلال في القدس الشرقية.

وقال منصور: شهر آب/ أغسطس من المفترض أن يكون شهراً من ناحية الحركة السياسية والدبلوماسية فيه خفيفة، ولكن بالنسبة للملف الفلسطيني لا يوجد أي وقت تكون فيه الأمور حفيفة، بل دائماً هناك نشاطات وفعاليات، ونحن نقوم بواجبنا في هذا الإطار.

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