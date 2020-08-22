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الإمارات تكشف حقيقة توقيع مذكرة تعاون مع إسرائيل في مجال الأمن الداخلي

الإمارات تكشف حقيقة توقيع مذكرة تعاون مع إسرائيل في مجال الأمن الداخلي
ترامب أثناء الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الجمعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل، وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين.

وقال سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بالوزارة، إن "الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية"، وفق ما نقل موقع (الشرق).

ودعا الزعابي إلى "توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة"، مؤكداً أن "هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً".

يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل أعلنا في 13 من شهر آب/أغسطس الجاري، اتفاق تطبيع بين الجانبين، برعاية أمريكية.

ولاقى الإعلان رفضاً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً واسعاً، بينما رحب عدد من الدول العربية، بينها مصر والبحرين وسلطنة عمان، بالاتفاق.

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